UFMG: Estas são as chances de risco e Liberta e risco de degola após a 22ª rodada

Na noite deste domingo (3/9) terminou a 22ª rodada do Brasileirão-2023. Com isso, o Departamento de Matemática da UFMG, divulgou os seus estudos sobre as chances de título e de Libertadores além do risco de rebaixamentos dos times da Série A do Brasileirão.

Veja aqui mais detalhes das chances de seu time de título, Libertadores e rebaixamento na Série A

Confira agora as chances de seu time! Os números da UFMG (referência em probabilidades) levam em conta, as dificuldades dos jogos que ainda serão realizados e mandos de campo. Por isso, alguns mais bem colocados possuem chances menores de outros que estão mais atrás:

Na briga pelo título

1º Botafogo – 51 pontos – 86,3% de chance de título, 99,97% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

2º Palmeiras – 41 pontos – 4,4% de chance de título, 89,6% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

3º Grêmio – 39 pontos – 4,3% de chance de título, 85,2% chance de Libertadores 0,01% risco de rebaixamento

4º Flamengo – 39 pontos – 1,9% de chance de título, 80,3% chance de Libertadores 0,02% risco de rebaixamento

5º Fluminense – 38 pontos – 2,3% de chance de título, 78,9% chance de Libertadores 0,04% risco de rebaixamento

Na briga pela Libertadores

6º Bragantino – 36 pontos – 0,52% de chance de título, 57,3% chance de Libertadores 0,02% risco de rebaixamento

7º Athletico – 34 pontos – 0,14% de chance de título, 33,3% chance de Libertadores 0,15% risco de rebaixamento

8º Fortaleza – 32 pontos – 0,09% de chance de título, 25,7% chance de Libertadores 0,9% risco de rebaixamento

9º Atlético-MG – 31 pontos – 0,04% de chance de título, 18,7% chance de Libertadores, 1,3 % risco de rebaixamento

10º Cuiabá – 28 pontos – 0,01% de chance de título, 8,8% chance de Libertadores 5,9% risco de rebaixamento

11º São Paulo – 28 pontos – 0,01% de chance de título, 9,6% chance de Libertadores 4,4% risco de rebaixamento

Na briga para sair do perigo e alçar voos maiores

12º Cruzeiro – 26 pontos – 0,001% de chance de título, 2,0% chance de Libertadores 15,6% risco de rebaixamento

13º Corinthians – 26 pontos – 0,004% de chance de título, 5,6% chance de Libertadores 7,9% risco de rebaixamento

14º Internacional – 26 pontos – 0,001% de chance de título, 2,1% chance de Libertadores 14,3% risco de rebaixamento

15º Goiás – 25 pontos – 0,001% de chance de título, 2,1 % chance de Libertadores 17,3% risco de rebaixamento

16º Bahia – 22 pontos – zero chance de título, 0,5% chance de Libertadores, 38% risco de rebaixamento

17º Santos – 21 pontos – zero chance de título, 0,2% chance de Libertadores 56,5% risco de rebaixamento

18º Vasco – 17 pontos – zero chance de título, 0,1% chance de Libertadores 69,6% risco de rebaixamento

19º América- 16 pontos – zero chance de título, 0,03% chance de Libertadores 79,4% risco de rebaixamento

20º Coritiba – 14 pontos – zero chance de título, 0,01% chance de Libertadores 88,7% risco de rebaixamento

