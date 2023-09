Sport empata fora de casa e retoma vice-liderança da Série B

No encerramento da 26ª rodada da Série B do Brasileiro, Botafogo-SP e Sport empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (3), no Estádio Santa Cruz. Os gols, aliás, saíram no primeiro tempo. Thassio abriu o placar para os anfitriões, e Jorginho deixou tudo igual.

Embora o resultado amplie o jejum de vitórias de ambos os times – os paulistas não triunfam há oito partidas e os pernambucanos há quatro, o Leão retoma a vice-liderança. Afinal, chega a 46 pontos, três a menos do que o Vitória. Por outro lado, o Tricolor de Ribeirão Preto permanece em 12º lugar, agora com 35 somados.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro

Na próxima rodada, portanto, o Botafogo-SP visita o Mirassol no próximo sábado, às 20h30. No mesmo dia, porém às 20h45, o Sport recebe o Criciúma na Ilha do Retiro.

Vila Nova-GO 1×1 CRB

No outro jogo deste domingo, porém à tarde, o CRB contou com um gol nos acréscimos para derrotar por 1 a 0 o Vila Nova. Bruno Silva, aos 46 minutos da etapa final, anotou o gol solitário da partida disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Jogos da 26ª rodada

Quarta-feira (30/08)

Novorizontino 2×0 Ituano

Quinta-feira (31/08)

Juventude 0x0 Chapecoense

Sexta-feira (01/09)

Vitória 0x0 Mirassol

Londrina 1×1 Tombense

Sábado (02/09)

Avaí 0x2 Atlético-GO

ABC 1×1 Sampaio Corrêa

Ceará 1×0 Criciúma

Guarani 1×0 Ponte Preta

Domingo (03/09)

Vila Nova 0x1 CRB

Botafogo-SP 1×1 Sport

