Aguirre admite atuação fraca do Santos e critica expulsão de Soteldo

Diego Aguirre escancarou sua decepção com a derrota do Santos para o então lanterna do Campeonato Brasileiro. O técnico avaliou a atuação alvinegra na Arena Independência como “muito pobre”diante do América-MG, que fez 2 a 0 e deixou a última posição para o Coritiba.

O comandante santista afirmou que tinha a expectativa por uma postura diferente de sua equipe, mas presenciou um jogo melancólico.

“Tínhamos outras expectativas para este jogo. O time tinha melhorado, os últimos dois jogos tinham me agradado. Perdemos para o Atlético-MG, mas mostramos um bom futebol. Esperávamos outra postura do Santos, o que não ocorreu. Só na etapa final tivemos algumas situações, mas a atuação geral foi muito pobre. Nada deu certo”, disse.

“Sem falar de nomes, prefiro falar do time que não funcionou. Apesar das dificuldades, temos que pensar em soluções. Vamos ter dez dias para o próximo jogo e precisamos melhorar muito. Jogo em casa, decisivo, precisamos ganhar de qualquer jeito. Mas atuando como hoje, será difícil. O jogo de hoje não pode voltar a acontecer. Precisamos deixar isso para trás e pensar em ganhar a próxima partida”, acrescentou.

O uruguaio também fez críticas à expulsão de Soteldo já no fim do jogo. O atacante venezuelano recebeu cartão vermelho após reclamar acintosamente com o árbitro. O treinador reprovou o episódio:

“Foi algo que não se justifica, praticamente no último lance do jogo, não pode acontecer. Temos que controlar isso, não podemos ser levados pelo nervosismo. Precisamos de todos e agora vamos perder o Soteldo para um jogo importante. É lamentável, mas temos que trabalhar esses aspectos psicológicos”.

Devido à paralisação do Campeonato Brasileiro por um período em razão da data-Fifa, o Santos volta a jogar somente no dia 14 (quinta-feira), contra o Cruzeiro. O duelo ocorrerá na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Em 17º lugar na classificação, com 21 pontos, o Peixe vê a luta contra o rebaixamento ficar acirrada.

