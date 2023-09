Sergio Ramos descarta fortuna para retornar ao Sevilla

Sergio Ramos desembarcou no aeroporto de San Pablo, na Espanha, nesta segunda-feira (4), para realizar os exames médicos e assinar seu contrato com o Sevilla, clube que o revelou para o futebol em 2004. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o zagueiro de 37 anos vai receber um pouco mais de um milhão de euros no Sevilla e rejeitou ofertas salariais vertiginosas, principalmente da Arábia Saudita e da Turquia, para acertar o retorno ao Sevilla.

Dessa maneira, ainda segundo a imprensa espanhola, Sergio Ramos vai assinar contrato de uma temporada com o Sevilla. Além disso, o zagueiro abriu mão de uma proposta salarial da 11 milhões, feita pelo Galatasaray, da Turquia, enquanto o Al-Ittihad, onde joga Benzema, seu ex-companheiro de clube, apresentou uma oferta de 20 milhões de euros anuais.

O jogador estava livre no mercado desde a saída do PSG, em junho deste ano, após duas temporadas sem brilho no futebol francês. A contratação de Sergio Ramos dividiu opiniões no Sevilla, após incríveis 16 anos como jogador do Real Madrid. No entanto, o nome do zagueiro deve ser apresentado à Uefa nesta segunda-feira na lista de inscritos para a Champions.

Ao mesmo tempo, Sergio Ramos chega para tentar ajudar o Sevilla a se recuperar neste início de temporada. Em três partidas na LaLiga, o clube andaluz teve três derrotas consecutivas e está na lanterna da competição. Mas, o time teve seu jogo contra o Atlético de Madrid, no último domingo (3), pela 4ª rodada, adiado por conta das más condições climáticas.

