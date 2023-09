Messi leva Inter Miami à vitória. Vaga aos playoffs da MLS vira realidade

Com mais uma boa atuação de Messi – que não fez gol, mas deu duas assistências – o Inter Miami, em jogo que terminou na mafrugada desta segunda-feira (4/9), conseguiu um de seus mais expressivos resultados na temporada regular da MLS . Afinal, foi até a Califórnia, no BMO Stadium, enfrentar um dos favoritos ao título, o Los Angles FC. Venceu por 3 a 1. Os gols foram de Facundo Farias, Jordi Alba e Campana. Hollingshead descontou nos acréscimos para o time da casa.

Para se ter ideia da importância do resultado. o Los Angles FC é o terceiro colocado da Conferência do Oeste (41 pontos). Já o Inter Miami entrou na rodada na lanterna da Conferência do Leste e com o triunfo foi aos 25 pontos. O time segue mal, em penúltimo (14º). Porém, pelo regulamento, os sete primeiros se classificam e o oitavo enfrenta o nono colocado numa repescagem para ir aos playoffs. Neste momento, a diferença é de oito pontos para este nono, o Chicago. Porém, o Inter Miami tem dois jogos a menos e, restando sete rodadas (mas ainda nove jogos para o time do argentino), passa a ter boa chance de classificação.

Messi chegou no meio da temporada da MLS (em julho), com seu time em último. Mas já mostrou a que veio. Ajudou o Inter Miami a ganhar a Copa da Liga da Concacaf e levou seu time à final da Copa dos Estados Unidos.

Messi não marca, mas faz a diferença

No jogo que terminou na madrugada desta segunda-feira, o Inter Miami saiu na frente com um gol de Facundo Farias, aos 14 minutos. No segundo tempo, Jordi Alba (um dos parceiros de Messi na época do Barcelona e que defende o time da Flórida) ampliou aos seis em passe de Messi. O Inter se fechou e viu o Los Angeles pressionar (foram 20 finalizações contra nove do time de Messi no jogo). Mas levou o terceiro, com a assinatura de Messi, que serviu o goleador Campana. Esta dupla vem funcionando muito bem na competição. Nos acréscimos, Hollingshead descontou.

