Ramon Menezes avalia primeiros passos da Seleção Pré-Olímpica no Marrocos

Os jogadores da Seleção Brasileira Pré-Olímpica. convocados por Ramon Menezes, chegam em Fez nesta segunda-feira (4) para disputar dois amistosos contra o Marrocos. Esses jogos marcam o começo da preparação para o torneio classificatório das Olimpíadas, que acontecerá em janeiro de 2024. Apenas dois times do continente conseguirão uma vaga em Paris-2024.

Antes de viajar, o técnico Ramon Menezes deu uma entrevista à CBF TV no museu da entidade. Dessa maneira, ele revelou detalhes sobre como a equipe se preparará nos próximos meses e afirmou que vai montar um time criativo, que inspire o torcedor brasileiro, nos dois jogos na África.

“É o Brasil que transmita confiança principalmente para o torcedor, que o torcedor veja os jogos e se sinta representado dentro de campo pelos atletas que estão jogando. Com espírito, com atitude, com a entrega da alma, a criatividade, o improviso, isso aí é do futebol brasileiro”, disse Ramon.

Ramon foi contratado em março do ano passado com a missão de classificar o Brasil para o Mundial sub-20. Sob o comando do treinador mineiro, o Brasil conquistou o título invicto do Sul-Americano da categoria. O Brasil não vencia o torneio há mais de uma década e estava fora do Mundial há duas edições.

“Nosso trabalho começou lá atrás, com algumas preparações para o Sul-Americano, que era o nosso objetivo aqui quando eu cheguei, já que a Seleção Brasileira Sub-20 esteve fora dessa competição em algumas edições. O Brasil não era campeão do Sul-Americano desde 2011 e a nossa responsabilidade era muito grande, mas trabalhamos muito para conquistar esse título e conseguimos”, completou.

O Brasil é o atual bicampeão olímpico, e ficou com a medalha de ouro nas edições do Rio-2016 e Tóquio-2020.

Ramon Menezes analisa próximos adversários

Ao mesmo tempo, Ramon avaliou a seleção marroquina, já classificada para as Olimpíadas. No mês passado, conquistou a Copa das Nações Africanas. Para o treinador, começar a preparação do Brasil com um adversário de alto nível é um fator muito positivo.

“Nada melhor do que já na primeira preparação ter esse tipo de enfrentamento. Isso é muito importante porque vamos ter poucas preparações. A qualidade do adversário sempre é muito relevante. Marrocos já está classificado para as Olimpíadas, foi campeão da Copa das Nações Africanas Sub-23 vencendo o Egito na final. Se trata de um adversário muito duro e vai ser um ótimo teste para a Seleção Brasileira”, explicou o treinador.

