Veja os planos do Palmeiras durante a Data-Fifa

O Palmeiras empatou sem gols com o Corinthians neste domingo (03), na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi frustrante para as pretensões da equipe do Verdão na competição. Contudo, Abel Ferreira e seu plantel terão 11 dias sem jogos durante a Data Fifa para treinamentos e corrigir erros individuais.

O técnico do Verdão vê o período como algo positivo, já que terá um período para preparar sua equipe para o restante da temporada. Contudo, o Palmeiras terá quatro desfalques durante a Data-Fifa. Isso porque Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Richard Ríos e Piquerez foram convocados e desfalcam o Alviverde nestes 11 dias.

O quarteto estará representando as suas seleções nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em jogos marcados entre os dias 7 e 12 de setembro. O Verdão entra em campo pelo Brasileirão no dia 15, contra o Goiás, em São Paulo.

“Feliz ou infelizmente temos quatro jogadores nas seleções. Temos que fazer um dois em um, recuperar os jogadores que têm mais jogos, como Menino, Rony e Zé Rafael. Melhorar nossos processos, melhorar nossos movimentos. O resto é manter nossos processos, manter a equipe competitiva, afinar o que tem que afinar e melhorar nossos atletas “, disse Abel, após o dérbi.

Programação do Palmeiras para a Data-Fifa

Os jogadores não convocados ganharam folga na segunda (04) e terça (05). Na quarta (06), todos cumprirão atividades físicas programadas pelo clube, mas ainda em suas residências. Na quinta, o elenco se representa na Academia de Futebol para sessões de atividades com todo o grupo.

Além disso, o Palmeiras estuda a possibilidade da realização de um jogo-treino para o elenco que seguir a rotina de treinos em São Paulo. A ideia é não deixar os jogadores perderam o ritmo de jogo no período.

A preparação é importante para os próximos jogos do Verdão na temporada. Afinal, o Palmeiras terá duelos contra Goiás e Grêmio pelo Brasileirão, além do jogo de ida contra o Boca Juniors, na Bombonera, pela semifinal da Libertadores.

