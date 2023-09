Santos deve multar Soteldo por novo ato de indisciplina

O atacante Soteldo voltou a protagonizar um episódio de indisciplina no Santos. O venezuelano foi expulso nos minutos finais, durante a derrota do Peixe para o América-MG por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu neste domingo (03), no estádio Independência. Por conta do cartão vermelho, o jogador deve ser multado pelo clube.

Soteldo entrou no segundo tempo da partida contra o América-MG. Nos acréscimos, com o jogo praticamente definido, o camisa 10 se mostrou insatisfeito com uma falta marcada pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden contra o Santos. Assim, ele reclamou, recebeu cartão amarelo, continuou se queixando e foi expulso.

Após a partida, o técnico Diego Aguirre reprovou a atitude do camisa 10 e criticou o jogador por conta do cartão vermelho. O goleiro João Paulo também puxou a orelha do venezuelano.

“Foi algo que não se justifica, praticamente no último lance do jogo. Portanto, isso não pode acontecer. Temos que controlar isso, não podemos ser levados pelo nervosismo. Precisamos de todos e agora vamos perder o Soteldo para um jogo importante. É lamentável, mas temos que trabalhar esses aspectos psicológicos”, falou Diego Aguirre.

Assim, por causa da expulsão infantil nos minutos finais, o Peixe deve punir o camisa 10 com multa. O jogador conseguiu se recuperar a tempo de uma entorse no tornozelo esquerdo para jogar contra o América-MG. Contudo, com a expulsão, o venezuelano não encara o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro caso de indisciplina de Soteldo no Santos

Aliás, esta não é a primeira vez que Soteldo comete um ato de indisciplina. Recentemente, ele foi afastado do elenco principal por sete rodadas do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o então técnico Paulo Turra tinha decidido afastar o jogador por causa de repetidos atrasos para treinamentos e outros atos de indisciplina no dia a dia.

Contudo, quando Paulo Turra acabou demitido do Peixe, o venezuelano voltou a treinar com o restante dos companheiros. Aliás, no jogo seguinte a sua reintegração, Soteldo foi crucial na vitória do Alvinegro Praiano, diante do Grêmio, na Vila Belmiro.

