Porto solicita anulação da partida que teve celular como ferramenta da arbitragem

O Porto solicitou a anulação da partida contra o Arouca, que aconteceu no último domingo (3), pela quarta rodada do Campeonato Português, com a alegação de que o árbitro Miguel Nogueira cometeu uma “violação das regras” ao reverter a marcação de um pênalti favorável ao Dragão com o uso de um telefone celular. O jogo acabou empatado por 1 a 1.

“O FC Porto apresentou um protesto aos delegados da Liga tendo em vista a anulação do jogo com o Arouca. Assim, esta medida tem como fundamento a atuação do árbitro no momento da reversão, na sequência de uma chamada telefônica e sem acesso às imagens do lance, do pênalti assinalado pelo árbitro de campo por falta sobre Mehdi Taremi. A ação de Miguel Nogueira constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro”, informou o clube, por meio de comunicado divulgado no site oficial.

Em contrapartida, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu conta da informação técnica sobre o recurso do telefone celular e confirmou a falha nas comunicações e vídeos na área de revisão do VAR. Dessa maneira, “um equipamento móvel” – disponível em todos os estádios – foi utilizado para realizar a comunicação.

Dessa maneira, sem acesso às imagens, o árbitro Miguel Nogueira dirigiu-se aos treinadores de Porto e Arouca para revelar a decisão de reverter o pênalti.

Arbitragem polêmica em Porto x Arouca

No momento em que o Arouca vencia a partida por 1 a 0, aos 51 minutos do segundo tempo, o árbitro Miguel Nogueira inicialmente assinalou pênalti para o Porto, em uma falta sobre o atacante Taremi, mas posteriormente mudou de ideia.

Solicitado pelo VAR para revisar as imagens do lance, o árbitro teve dificuldades técnicas. Dessa maneira, ele precisou usar um telefone celular para se comunicar com Rui Oliveira, responsável pela arbitragem de vídeo. Depois, convocou os treinadores de ambas as equipes para comunicar sua decisão final.

Mais tarde, o FC Porto teve outra oportunidade de marcar um pênalti, desperdiçado por Galeno aos 60 minutos (15 dos acréscimos). Mas, o brasileiro Evanilson empatou o jogo aos 64 e o placar de 1 a 1 prevaleceu até o apito final.

