São Paulo atende pedido de Dorival e não vende nenhum jogador

O São Paulo conseguiu atender o único pedido do técnico Dorival Júnior nesta janela de transferência: não vender nenhum jogador. A janela de transferência do Brasil e, principalmente da Europa, se encerraram nesta sexta-feira (1). E o Tricolor não acertou a saída de nenhum atleta do atual elenco.

O Soberano recebeu sondagens por Beraldo, Welington, Nestor e Maia, mas nenhuma das conversas evoluiu. A janela fria, combinada com os avanços nas competições, mudou os planos e conclui o período com o desejo de Dorival.

No final da janela, o lateral-esquerdo Welington recebeu sondagens do Brentford, da Inglaterra, e do CSKA, da Rússia. Contudo, o São Paulo recusou, já que as ofertas não agradaram. Além disso, o jogador revelado em Cotia é o único jogador do setor neste momento, pois Caio Paulista e Patryck estão no departamento médico.

Além de Welington, Beraldo, Pablo Maia e Rodrigo Nestor são titulares com o treinador são-paulino, o que aumenta a importância da manutenção das peças para Dorival levar a campo. Eliminado na Copa Sul-Americana, o Tricolor Paulista aposta todas as suas fichas na Copa do Brasil, competição na qual é finalista.

São Paulo quer diminuir dívidas com premiações

No começo do ano, o São Paulo botou, como objetivo, arrecadar R$ 140 milhões só com venda de jogadores. Contudo, a premiação nas competições pode abater o prejuízo. O título da Copa do Brasil, que o Tricolor disputa contra o Flamengo, nos dias 17, no Maracanã, e 24, no Morumbi, vale R$ 70 milhões para os cofres do clube do Morumbi. O time assegurou, pelo menos, R$ 48 milhões no torneio, caso termine com o vice-campeonato.

Assim, a manutenção do elenco é um plano que Dorival confia muito. Afinal, o São Paulo tem uma grande oportunidade de levantar o único título que lhe falta.

