A estreia de Payet no Vasco: toques de primeira, qualidade e falta de ritmo

O domingo na Arena Fonte Nova marcou a estreia de Dimitri Payet com a camisa do Vasco e no futebol brasileiro. Ainda distante da melhor forma física e sem ritmo de jogo, o francês, apesar de participativo, não contribuiu muito com o time nos 45 minutos que participou, no empate em 1 a 1. Mas mostrou qualidade com toques e deslocamento rápidos no setor central de criação, o mais carente do Cruz-Maltino.

Payet entrou no intervalo no lugar de Praxedes e passou a dividir com Paulinho e Marlon Gomes a função de organizar a equipe ofensivamente. Caindo bastante pelo lado esquerdo, o novo camisa 10 não finalizou a gol, acertou 13 passes (68% do total) e recebeu duas faltas. Aliás, encontrou Jair em uma assistência, porém, o volante desperdiçou a melhor oportunidade de gol do segundo tempo.

PRINCIPAIS MOMENTOS DE PAYET:

13 segundos – primeiro toque na bola, disputa e ganha uma dividida, com passe para trás

1′ – passe curto com o pé direito no meio de campo

3’30” – estica um passe na meia esquerda, e a bola sai pela lateral

7′ – tenta arrancar na intermediária e busca Ferreira para uma tabela

16′ – comemora o pênalti, cumprimenta Marlon e os companheiros

24′ – Payet pega rebote da zaga, mas dá o passe errado na intermediária

26′ – bate falta com força para a área, mas ninguém finaliza

37′ – tenta duas jogadas pela esquerda e deixa Jair na cara do gol

42′ – faz lance individual pela direita e sofre falta perigosa

43′ – na cobrança, Payet acha Vegetti, impedido, para finalização

50′ – tem boa chance, mas não finaliza e acaba desarmado na meia-lua

Sem ser fominha, o francês tentou a maioria dos toques de primeira, ainda sem o entrosamento e a agilidade necessárias. No fim, na única vez em que carregou demais a bola, vacilou por não ter finalizado e sofreu o desarme, na última tentativa do Vasco no ataque antes do apito final.

A torcida, afinal, celebrou a estreia do novo camisa 10, com cartazes e gritos de incentivo quando ele iniciou o aquecimento.

NÚMEROS DE PAYET:



13 passes certos (68% de acerto)

1 passe para finalização

2 dribles

0 finalização

2 faltas recebidas

1 desarme

11 perdas de posse de bola

* Fonte: Sofasacore

Na próxima rodada, daqui a 12 dias, o Vasco enfrenta o Fluminense, sem local confirmado. O período sem partidas, por conta da Data-Fifa, será importante para Payet evoluir mais fisicamente e talvez ser titular pela primeira vez. Afinal, o time de Ramón Díaz precisa de seu talento.

