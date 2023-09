Soteldo pede desculpas à torcida do Santos por expulsão

O atacante Soteldo utilizou as redes sociais para pedir desculpas a torcida do Santos, por sua expulsão contra o América-MG. O Peixe foi derrotado pelo Coelho por 2 a 0, neste domingo (03), no Independência, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro.. No final da partida, o venezuelano recebeu um cartão vermelho e vai desfalcar a equipe no próximo compromisso da equipe.

Em uma publicação nas redes sociais, o camisa 10 do Santos disse que foi um momento em que estava de cabeça quente e prometeu que a situação não irá se repetir.

“Quero pedir desculpa pra todos os santistas. Foi um momento em que estava muito quente pelo resultado. Até agora estou entrando em noção a merda que fiz. Prometo que não vai acontecer de novo”, escreveu o atacante, nas redes sociais.

Soteldo entrou no segundo tempo da partida contra o América-MG. Nos acréscimos, com o jogo praticamente definido, o camisa 10 se mostrou insatisfeito com uma falta marcada pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden contra o Santos. Assim, ele reclamou, recebeu cartão amarelo, continuou se queixando e foi expulso.

Aliás, após a partida, o técnico Diego Aguirre reprovou a atitude do camisa 10 e criticou o jogador por conta do cartão vermelho. O goleiro João Paulo também puxou a orelha do venezuelano.

Assim, por causa da expulsão infantil nos minutos finais, o Peixe deve punir o camisa 10 com multa. O jogador conseguiu se recuperar a tempo de uma entorse no tornozelo esquerdo para jogar contra o América-MG. Contudo, com a expulsão, o venezuelano não encara o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.

