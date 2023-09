Cássio vê duelo com Palmeiras positivo para ‘responder críticas’

O Corinthians ficou no empate sem gols com o Palmeiras neste domingo (03), na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por muito equilíbrio. Afinal, apesar da maior posse de bola da equipe alviverde, os rivais tiveram chances de sair com a vitória. Contudo, para o goleiro Cássio, a igualdade no Dérbi também se tornou importante para defender o elenco de algumas críticas.

De acordo com o ídolo corintiano, o empate serviu como uma resposta às críticas que a equipe vem recebendo, especialmente após a classificação para a semifinal da Sul-Americana, contra o Estudiantes.

“Empate (contra o Palmeiras) foi justo, poucas chances de gol, mas jogo equilibrado, disputado. Foi uma boa resposta às críticas contra o Estudiantes. O Corinthians passou de fase e temos que ficar felizes por isso. Joguei muitos jogos, que jogamos muito bem, e fomos eliminados. Não entendo. Foi um jogo ruim, mas classificamos. Perdemos um pouco o foco, foi ruim, mas classificamos, são dois jogos. Conseguimos uma boa resposta. Jogo de igual para igual contra uma equipe que joga junto faz muito tempo. Tivemos a chance de sair na frente e no final do jogo tive a felicidade de evitar o gol. O jogo foi disputado, de muita luta. O empate foi justo”, disse Cássio.

Apesar de avançar nas penalidades máximas na Sula, o Alvinegro cedeu 30 finalizações para os argentinos e não fez boa partida em La Plata. Aliás, as críticas foram tantas que Vanderlei Luxemburgo chegou no clássico ameaçado e podendo perder seu emprego.

Próximo compromisso de Cássio e companhia

Agora, o Timão terá dez dias para se preparar para seu próximo compromisso. O Corinthians encara o Fortaleza, no Castelão, no dia 14 de setembro, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro terá um período de descanso e treinamento por conta da pausa da data Fifa, para voltar com tudo de olho em uma melhor posição no Campeonato Brasileiro e no título da Copa Sul-Americana.

