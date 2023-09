Fifa anuncia data do sorteio do Mundial de Clubes 2023

A Fifa anunciou que o sorteio do Mundial de Clubes 2023 será realizado nesta terça-feira (5), às 8h (de Brasília), em Jidá. A cidade é a segunda maior da Arábia Saudita e vai sediar todos os jogos da competição que acontece entre os dias 12 e 22 de dezembro.

Dessa maneira, a cerimônia será conduzida por pelo diretor de competições da Fifa, Jaime Yarza. Ao mesmo tempo, ele contará com a assistência dos ex-jogadores Yaya Touré, da Costa do Marfim, e Manaf Abushugair, da Arábia Saudita.

Além disso, haverá mais dois marcos significativos para o torneio, com o lançamento do emblema oficial na noite desta segunda-feira (4), e a publicação do calendário oficial de jogos após o sorteio de terça-feira.

Por fim, esta edição do Mundial seguirá o modelo tradicional, com os campeões de cada continente e o Al-Ittihad, vencedor da Liga Saudita, que participa como representante do país-sede. Assim, falta apenas a definição da vaga destinada ao representante da América do Sul, por meio da Libertadores.

Quem vai participar do Mundial de Clubes da Fifa?

Urawa Reds, do Japão – Vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022

Al Ahly FC, do Egito – Vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2022/2023

Club León, do México – Vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

Auckland City FC, da Nova Zelândia – Vencedor da OFC Champions League 2023

Manchester City, da Inglaterra – Vencedor da Champions 2022/2023

Al Ittihad FC, da Arábia Saudita – Anfitrião (último vencedor da liga da associação organizadora)

Vencedor da Libertadores 2023: (a definir)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.