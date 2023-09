Medel recebe terceiro amarelo e desfalca Vasco em clássico com Fluminense

Pilar defensivo do time desde a sua chegada, Medel desfalcará o Vasco no clássico com o Fluminense, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O chileno, que atuou como volante no empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, Jair, que foi expulso no segundo tempo, é mais um a ficar de fora da relação para o duelo diante do Tricolor carioca.

Por outro lado, o técnico Ramón Díaz vai contar com o retorno de Zé Gabriel, após cumprir suspensão automática. A expectativa é de que o camisa 23 retorne à equipe titular, na ausência do “Pitbull da Colina”, depois de boas atuações sob a confiança da nova comissão. Por sinal, outro que aproveitou a oportunidade é Maicon. O zagueiro ganhou chance no time contra o Palmeiras, acabou mantido na partida com os baianos e teve bom desempenho ao lado de Léo. Por isso, tende a ter sequência na formação principal.

Apesar das baixas, o Vasco terá quase duas semanas de preparação para achar soluções de olho no Fluminense. A bola rola apenas no dia 16 de setembro, sábado, às 16h. Até lá, o novo camisa 10 do Cruz-Maltino, Payet, que fez sua estreia pelo clube neste domingo (3), poderá ganhar maior ritmo e, portanto, melhorar as condições físicas. O francês disputou todo o segundo tempo diante do Bahia.

LOCAL INDEFINIDO PARA VASCO X FLUMINENSE

O tempo sem partidas oficiais também servirá para confirmar o local do clássico. Isso porque, ainda sem a possibilidade de atuar em São Januário, o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, surge como opção viável. Afinal, o trajeto até o estádio não é de longa duração, o que reduziria o desgaste da viagem. Utilizado em jogos recentes, o Maracanã também se encontra fechado, em função da reforma no gramado, diminuindo, assim, as alternativas.

