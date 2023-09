Rizek diz que Corinthians saiu no lucro com empate: ‘Elenco mal montado’

Corinthians e Palmeiras ficaram no empate, sem gols, na tarde de domingo (3), em duelo disputado na Neo Química Arena. No entanto, para o jornalista André Rizek, o Timão saiu no lucro ao ficar na igualdade com o Verdão.

Primeiramente, de acordo com o apresentador do SporTV, o Corinthians tem um elenco mal montado e não tem padrão de jogo por consequência do planejamento feito de maneira errada.

“Corinthians disputou três clássicos com o Palmeiras no ano. Cada um deles com um técnico diferente: Lázaro, Danilo e, agora, Luxemburgo. Como ter padrão de jogo extraordinário assim? Ainda mais com elenco mal montado – e desmontado. Sinceramente, o Corinthians está no lucro”, salientou Rizek.

Dos três jogos da temporada, foram dois empates e uma vitória do Palmeiras. Além disso, o Timão não vence o Palmeiras desde setembro de 2021.

O Corinthians atualmente está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. O Palmeiras, por sua vez, tem 41 pontos e está na vice-liderança do Brasileirão.

