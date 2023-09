Árbitro explica expulsão de Murilo, do Palmeiras, durante o Dérbi

O Palmeiras ficou no empate sem gols contra o Corinthians, neste domingo (03), na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Na reta final da partida, um lance chamou a atenção dos palmeirenses. O zagueiro Murilo recebeu o cartão vermelho após reclamar com a arbitragem, ao cometer uma falta.

O defensor cometeu uma falta em Yuri Alberto e recebeu cartão amarelo. Contudo, na sequência, questionou Anderson Daronco pela marcação. Entretanto, a reclamação foi o motivo para o juiz distribuir o cartão vermelho para o zagueiro. Na súmula, oficial da partida, divulgada pela CBF, o árbitro justificou a ação.

“Após ser advertido com cartão amarelo por reclamar contra as decisões da arbitragem, o mesmo foi expulso pela 2ª advertência por continuar reclamando de forma persistente e dizendo as seguintes palavras “você está de sacanagem, você está de sacanagem”, registrou Anderson Daronco.

Aliás, o cartão vermelho causou muita revolta nos jogadores palmeirense. Além disso, após a partida, o goleiro Weverton criticou a arbitragem de Daronco e disse que o árbitro ”queria aparecer”.

“O Daronco passou um pouco do ponto com a expulsão do Murilo. O Murilo não fez nada para ser expulso, questionou a falta. É normal, era falta duvidosa. Às vezes ele (Daronco) dá, às vezes não. Para mostrar a autoridade, que ele gosta de se impor, precisou dar o cartão. Jogo estava tranquilo para a arbitragem, jogo sem aparecer, quando o árbitro aparece não é boa coisa. Vamos perder um jogador importante por um capricho dele (Daronco), ele não ficou satisfeito e quis dar o vermelho. Vamos descansar, recuperar o elenco e dar continuidade ao trabalho”, falou o goleiro, após a partida.

