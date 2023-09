Colômbia estraga planos do São Paulo com James Rodríguez

O São Paulo terá nove dias para trabalhar, antes de entrar novamente em campo. Por conta da Data-Fifa, o Tricolor só volta a jogar no dia 13 de setembro, quando encara o Internacional, no Beira-Rio, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a comissão de Dorival Júnior não conseguirá concluir seu principal objetivo nesta pausa: preparar James Rodríguez para o restante da temporada.

O meia foi convocado para defender a Colômbia, para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogador defenderá seu país contra a Venezuela, na próxima quinta-feira (7), e contra o Chile, no dia 12 de setembro. Assim, James não vai trabalhar com o restante do elenco durante esta ”intertemporada”.

O principal objetivo do São Paulo era preparar o colombiano para a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O jogo de ida acontece no dia 17 de setembro, no Maracanã. Contudo, James Rodríguez ainda não apresenta uma condição física para estar entre os titulares de Dorival Júnior. Ele poderá mostrar ao treinador que está em plenas condições, se tiver atuações de destaques com a Colômbia.

Entretanto, aos poucos James Rodríguez começa a mostrar seu futebol e do que é capaz. Afinal, até aqui, ele disputou cinco jogos pelo São Paulo, sendo titular em dois deles. O meia ainda não atuou durante 90 minutos com a camisa tricolor, muito por ainda não estar em sua forma física ideal. Contudo, sempre que está em campo, vem correspondendo e chamando mais ainda a atenção do torcedor.

