Internacional vai à CBF reclamar de arbitragem em jogo contra o Goiás

O Internacional vai à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reclamar de decisões da arbitragem no empate sem gols com o Goiás, no sábado (2). A diretoria do clube aproveita a paralisação dos jogos por conta da data Fifa e deve se reunir com representantes da entidade. Afinal, segundo o próprio Colorado, houve um pênalti não marcado por Braulio da Silva Machado em lance envolvendo Enner Valencia.

Além disso, os cartolas também citam outros equívocos durante a Série A, como diante do Fortaleza (derrota por 1 a 0) e Bragantino (empate em 0 a 0). O clube, por sinal, mostrou-se incomodado com as escolhas em documentos, mas preferiu comparecer presencialmente à sede da CBF. Vice de futebol dos gaúchos, Felipe Becker comentou sobre o lance de carrinho de Bruno Melo no atacante equatoriano.

“Não sei se vocês viram, mas achamos que foi pênalti. Temos sido prejudicados há mais tempo. Contra o Fortaleza, tivemos dois pênaltis sonegados. Contra o Bragantino, (houve) prejuízo de arbitragem. Agora no Valencia. O jogador não toca na bola. Para mim, pênalti claro”, disse o dirigente.

INTERNACIONAL NO BRASILEIRO

Apesar de estar nas semifinais da Libertadores, tendo o Fluminense pela frente, o Internacional precisa retomar a boa fase também no Brasileiro. Isso porque a equipe ocupa apenas a 14ª posição da tabela de classificação, com 26 pontos, e segue próxima ao Z4. O Santos é quem abre a zona de rebaixamento, com 21. O técnico Eduardo Coudet vai aproveitar o período de data Fifa para dar dias de folga aos atletas e, depois, seguir as atividades de olho no São Paulo, dia 13 de setembro, no Beira-Rio.

