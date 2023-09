Novas provas mostram agressões de Antony contra ex-namorada

O atacante Antony, do Manchester United, e um dos destaques da Seleção Brasileira, é investigado pela Justiça de São Paulo por agressões contra a ex-namorada, Gabriela Cavallin. Em registros divulgados pelo portal 'UOL', foram reveladas ameaças e agressões físicas do jogador contra a DJ e influenciadora digital com quem ele viveu o romance. Aliás, na sexta-feira passada (1º), Gabriela apresentou nova denúncia, desta vez, na Inglaterra.

O início da crise foi em junho de 2021. Antony já estava no Ajax, da Holanda, mas passou uns dias no Brasil e conheceu Gabriela. Eles começaram a se relacionar até que ela mudou para a Holanda em menos de um ano após conhecer o jogador. Em março de 2022, ela engravidou.

Segundo Cavallin, a primeira agressão ocorreu no dia 1º de junho de 2022. De acordo com ela, o ataque ocorreu por uma crise de ciúmes após ela postar nas redes sociais que estava em uma casa noturna. Na ocasião, eles estavam separados.

Quando o caso ocorreu, segundo ela, Antony a agrediu e ameaçou jogá-la do veículo em alta velocidade.

“Ele falou que, se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com ninguém. Que eu estava grávida de um filho dele. Ou eu ficaria com ele ou morreria eu, ele e nosso filho. Eu falava pra ele que estava grávida, que ele estava me assustando, fazendo meu coração acelerar. Tremia de medo”, disse ao Uol.

Gabriela foi ao hospital no dia seguinte e postou no Instagram imagem recebendo soro intravenoso. Os prints foram enviados à Justiça, que apura as agressões.

Antony têm mais comportamentos agressivos

A influenciadora perdeu o bebê com 16 semanas de gravidez.

“Eu passei minha gravidez toda no hospital. Eu ia três, quatro vezes por semana no hospital tomar soro, fazer exame, porque eu sangrava quase todo dia, até o dia que eu perdi o bebê. Foi uma série de acontecimentos, foi complicado”, acrescentou.

Apesar das agressões, o relacionamento entre eles seguiu, e ela retornou com o atleta para a Holanda. No entanto, as situações agressivas permaneceram. Em outro print divulgado, Antony tem crises e chama Gabriela de “ridícula”, “nojenta” e “destruidora de vidas”. Ele se desculpou horas depois.

Em 2022, vários acontecimentos ajudaram no afastamento do casal. A troca de time, do Ajax para o Manchester United, além da Copa do Mundo do Qatar provocaram um intervalo de tempo que a influenciadora queria aproveitar para terminar o relacionamento. Após a Copa, contudo, eles reataram.

Em janeiro de 2023, aliás, ocorreu um novo episódio de agressão. Segundo ela, o jogador deu uma cabeçada que provocou um corte na cabeça, além de deslocar a prótese de silicone com outra agressão.

“Eu não lembro exatamente por causa de quem era a briga, mas era alguém que eu já tinha ficado anos atrás. Ele me deu um soco no peito e meu silicone virou. E aí eu vim para o Brasil operar. Tinha que trocar a prótese. Ele falava ‘não quis te machucar, foi sem querer, não foi um soco, eu só te empurrei, eu só te segurei na parede'”, disse ao Uol.

A DJ foi atendida por uma médica inglesa que levou remédios até o quarto da influenciadora, algo que é usado como prova para as denúncias.

Após esse caso, outros episódios aconteceram até que ela sofreu uma nova agressão. O ferimento foi grave.

Amiga presenciou agressão

Uma amiga de Cavallin garante ter presenciado Antony em comportamento agressivo e ofensivo, na frente de várias pessoas. Na época, essa testemunha diz ter visto o jogador destruindo o celular da namorada.

Gabriela contou ainda que o jogador tentou agredi-la no rosto com uma taça de vidro. Ela se defendeu com a mão, contudo, feriu o dedo.

“Antony trancou a porta de casa e não deixava eu sair, e eu com o dedo aberto, toda machucada. Quebrou as minhas coisas, pegou meu passaporte. A mãe dele e o padrasto dele até prenderam ele dentro da quadra de futebol, ele tinha uma quadra de futebol dentro da sala de casa, envolta por grade, assim, como se fosse um alambrado mesmo. Ele transtornado, tentando sair de dentro da quadra de qualquer forma, jogando bola de futebol em mim, jogando celular em mim. Ele falava que ia me matar, que ia se matar”.

Após esse episódio, Gabriela retornou ao Brasil rapidamente e acionou a Justiça. Em junho deste ano, ela obteve medidas protetivas.

