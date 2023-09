Botafogo utiliza pausa para reduzir tensão de Lage e recuperar o moral

A paralisação da Data-Fifa foi providencial para o Botafogo. Afinal, além das duas derrotas consecutivas, uma delas para o arquirrival Flamengo, e a eliminação da Copa Sul-Americana, o técnico Bruno Lage ainda expôs sua insatisfação com o que considera ser um excesso de cobrança externo. Por isso, chegou a colocar o cargo à disposição. A diretoria contornou o caso rapidamente e espera que a retomada das atividades, a partir de quinta-feira, seja mais leve e volte a elevar o moral dos jogadores.

No período, o português terá a presença da família no Rio de Janeiro, por sinal, pela primeira vez desde que iniciou sua passagem pelo Alvinegro, há quase dois meses. Por viver sozinho, em um ambiente diferente e sofrer a pressão de manter o alto nível do líder do Brasileirão, Lage se dedica só ao trabalho. Sem jogos próximos, dimimuirá a ansiedade e a tensão que contribuíram para o desabafo na coletiva de sábado.

De quebra, a comissão técnica terá um elenco sem limitações físicas, o que causou a maior parte das divergências com torcida e mídia. Isso porque, daqui para a frente, o Botafogo terá várias semanas livres para descansar e treinar, com foco exclusivo no título nacional.