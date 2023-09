Sevilla anuncia retorno de Sergio Ramos

Após 18 anos, Sergio Ramos está de volta ao Sevilla. O clube anunciou a contratação do zagueiro de 37 anos no início da tarde desta segunda-feira (4). Ramos desembarcou na cidade espanhola pela manhã, passou por exames médicos e, posteriormente, assinou contrato de uma temporada. Ele chega sem custos ao Sevilla, afinal, estava livre no mercado após encerrar a sua passagem pelo Paris Saint-Germain.

Logo após anunciar o retorno do zagueiro, o Sevilla postou um vídeo em que Sergio Ramos fala sobre o seu desejo de retornar ao clube. Além disso, garantiu que essa era uma dívida com seu pai e seu avô.

“Emocionado. É um dia especial, voltar para casa sempre é. Estou esperando por isso há alguns meses, mas feliz por voltar e ingressar o mais rápido possível. Estava desejando voltar para casa. Não adiantava ir a outro lugar sem passar por aqui. Era uma dívida com o meu pai, com o meu avô, com o Sevilla e para com Puerta (ex-jogador morto em 2007). Acho que já era a hora”, disse o jogador.

Revelado pelo Sevilla, Sergio Ramos deixou o clube após ser negociado com o Real Madrid, na época, com 19 anos. Em sua primeira temporada pela equipe dos Blanquirrojos, o zagueiro disputou 49 jogos e marcou três gols. Com grandes atuações, chamou a atenção do poderoso clube de Madrid, que o contratou.

Livre no mercado, Ramos esteve na mira de clubes do futebol europeu, mas rejeitou ofertas salariais vertiginosas, principalmente da Arábia Saudita e da Turquia (do Galatasaray).

