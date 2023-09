Santos anuncia a contratação de novo reforço

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (04), a contratação do atacante Alfredo Morelos. O clube paulista chegou a um acordo com o atacante colombiano de 27 anos, que estava livre no mercado e firmou contrato com o Peixe até o dia 31 de agosto de 2025. Ele será o nono reforço anunciado pelo clube nesta janela de transferência.

Morelos estava no Rangers, da Escócia, até o meio do ano. Após o fim de seu contrato, o jogador não teve o vínculo renovado e deixou o clube. Apesar de a janela de transferências estar fechada, o jogador poderá jogar o Campeonato Brasileiro. Como ele está sem contrato, o Santos tem até o dia 15 de setembro para inscrevê-lo na competição nacional.

Apesar de ter características de centroavante, Morelos também pode atuar pelos lados do campo, posição que esteve desfalcada no Peixe após as saídas de Ângelo, Lucas Barbosa e Daniel Ruiz. Nas últimas partidas, Jean Lucas atuou improvisado no setor.

Aliás, nos últimos dias, o coordenador técnico do Santos, Alexandre Gallo, viajou à Europa em busca de nomes que pudessem reforçar o Santos. Assim, Morelos foi colocado como prioridade e aceitou o projeto santista.

Morelos estava no futebol escocês desde 2017. Pelo Rangers, ele disputou 269 jogos, com 124 gols marcados e 58 assistências. Revelado pelo Independiente Medellín (COL), teve passagem ainda pelo HJK (FIN). Pela seleção colombiana, fez 11 jogos e marcou um gol.

As contratações do Santos nesta janela

O Peixe acertou com nove jogadores nesta última janela de transferência. Além de Morelos, o clube anunciou as chegadas do lateral esquerdo Dodô, do lateral direito Júnior Caiçara, do volante Jean Lucas, dos atacantes Julio Furch e Maxi Silviera, do zagueiro João Basso, do meia Nonato e do volante Tomás Rincón. Contudo, Roberto Pereyra, que seria a grande contratação do Santos nesta temporada, acabou recusando a oferta do Alvinegro Praiano.

