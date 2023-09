São Paulo e Flamengo fazem a grande final da Copa do Brasil de 2023. O jogo de ida está marcado para o dia 17 de setembro, no Maracanã, enquanto a partida decisiva acontece no Morumbi, no dia 24 do mesmo mês. Contudo, o preço dos ingressos para o primeiro embate entre as equipes chamou a atenção. Principalmente no presidente do Tricolor, Julio Casares

Para o duelo de ida, o Rubro-Negro divulgou que o bilhete mais barato será de R$ 400. Já a torcida do São Paulo terá que desembolsar R$ 700 reais para acompanhar a partida no Maracanã. Os valores causaram revolta nas duas torcidas. Em entrevista a ESPN, o presidente do Tricolor Paulista prometeu ”reciprocidade” no jogo de volta, no Morumbi.

“Eu não recebi, eu vi na mídia, que poderia ter um preço de 700 reais para o visitante, que poderia ter uma meia entrada de 350 reais. Eu não recebi oficialmente. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá (Maracanã) será praticado aqui (Morumbi). Hoje o São Paulo tem setores que não são propriamente para visitantes. É um setor de diversos, e ali fica a torcida visitante. Mas cada um com um preço. “, disse Casares, que prosseguiu.

“E mesmo nas finais, quando temos que majorar preços, porque somos tabelados pelo que o Flamengo cobra lá, temos uma preocupação para que esses setores populares acompanhem a metade do menor preço praticado. Assim garantimos a inclusão”, completou o mandatário.

Casares ainda não estipulou preços para o jogo de volta

O Tricolor ainda não divulgou os valores ou quando vai abrir a venda de ingressos para o jogo de volta no Morumbi. Contudo, os valores para o torcedor são-paulino também deve ganhar um aumento significativo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.