Interino do Cruzeiro elogia atletas: ‘Ambiente interno é excelente’

O Cruzeiro ficou no empate com o Bragantino, por 0 a 0, na noite de domingo (3), no Mineirão. Após o duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, o treinador interino, Fernando Seabra, elogiou o grupo após uma semana de trabalhos.

“Houve uma crescente de mobilização e interação do grupo a cada dia. Entendo isso porque eles também sentiram a saída do Pepa. Trabalharam de forma honesta, dura, todo dia. O ambiente interno é excelente. As relações humanas são fator no futebol e ninguém gosta de perder treinador nessa situação. Mas durante a semana eles se mobilizaram e participaram da construção, porque eu era o de fora. Fizemos isso coletivamente durante a semana e a mobilização dos jogadores foi muito grande”, destacou Seabra.

Seabra ainda comentou sobre as substituições e detalhes da partida.

“Queria muito fazer as cinco trocas, mas não fiz pela circunstância do jogo. Estou satisfeito com o que foi feito durante a semana, trabalhamos todos os jogadores de forma igual. Reconheço o valor e respeito a todos que estavam lá, mas no momento do jogo, precisávamos de estabilidade porque os dois times assumiram muito risco. Resolvemos ser conservadores para minimizar a chance de derrota e maximizar com orientações para quem estava em campo”, concluiu.

Seabra fala sobre o futuro no Cruzeiro

Ainda sem um treinador efetivo, Fernando Seabra segue como técnico interino. Ele, afinal, comemora a oportunidade.

“Para mim, a oportunidade representa uma conquista de uma carreira. Representa o quanto a diretoria reconheceu essa trajetória e esse trabalho atual. Confesso que fazia tempo que não sentia tanta adrenalina de um dia para o outro. Foram dias muito intensos, tive muito apoio dos jogadores e comissão do clube. Sem eles, não seria possível trabalhar na quantidade e qualidade que trabalhamos”, explicou.

A Raposa, afinal, tem uma indefinição sobre o novo comandante. Seabra garante que não tem novidades.

“Não foi passado nada, não tenho a informação [se seguirá para próximo jogo]. Posso dizer que a pessoa que for comandar contra o Santos, vai pegar um grupo unido, mobilizado e que deu provas grandes de companheirismo. Isso é muito importante”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.