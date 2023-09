Fluminense evolui após chegada de Diniz à Seleção

Desde que Fernando Diniz se tornou treinador da Seleção Brasileira, os resultados do Fluminense mudaram para melhor. Antes do anúncio oficial, os jogadores tricolores não viviam um bom momento na temporada. O time, no entanto, atualmente briga pelas primeiras posições do Brasileirão e está na semifinal da Libertadores.

Momento do Fluminense

Antes de ser oficializado pela CBF, Fernando Diniz estava vivendo um momento conturbado no Rio de Janeiro. O Fluminense, afinal, havia conquistado somente três vitórias, quatro empates e seis derrotas nos últimos 13 jogos disputados (33% de aproveitamento).

No entanto, os números mudaram para melhor nas Laranjeiras. O treinador, afinal, foi anunciado como técnico do Brasil no dia 4 de julho (dois meses atrás). Ao longo deste período, os jogadores tricolores disputaram 13 jogos e conquistaram oito vitórias, três empates e duas derrotas (70% de aproveitamento).

Existia uma preocupação de que Fernando Diniz se desconcentrasse no Fluminense após aceitar ser treinador do Brasil. No entanto, os números mostram um cenário diferente. A equipe tricolor, afinal, vive um momento muito positivo na temporada.

O Fluminense agora terá dez dias de trabalho pela frente para se preparar para os próximos compromissos da temporada. Enquanto Fernando Diniz estiver comandando os jogos do Brasil, Marcão ficará encarregado de treinar os jogadores tricolores neste período.

Diniz na Seleção

Assim, Fernando Diniz chega em setembro com um status bem maior do que antes. O Brasil agora terá dois compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas pela frente e vai em busca de bons resultados. A CBF, assim, aposta na capacidade do técnico para conseguir boas atuações.

Fernando Diniz iniciou as atividades pela CBF nesta segunda-feira (4). O treinador, afinal, comandará os jogadores do Brasil ao longo da Data-Fifa. A Seleção Brasileira, no entanto, enfrenta Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente.

