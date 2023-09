‘Sangue na boca’: discurso de Sampaoli antes do clássico chama a atenção

O Flamengo divulgou em suas redes sociais o vídeo dos bastidores da vitória no clássico com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. No conteúdo, chamou a atenção o discurso do técnico Jorge Sampaoli na véspera do confronto, no vestiário. Demonstrando o seu lado enérgico, o argentino pediu aos seus jogadores que entrassem em campo com “sangue na boca”.

“Hoje é um jogo para jogar com sentimento, de saber que tem um time que está bem, mas nós temos que colocar as cartas na mesa. Para ter resultado, temos que ter sangue. Sangue na veia, sangue na boca”, disse o treinador.

A expressão “sangue na boca” demonstra um perfil de Sampaoli já conhecido do futebol brasileiro. O treinador sempre cobrou muita intensidade de seus atletas em campo, em jogos ou até mesmo durante os treinos. Dessa forma, a frase foi para enfatizar que seus atletas tinham que jogar dando o máximo de si, com vontade de ganhar cada dividida contra os adversários.

Discurso de Sampaoli após a vitória

Mas, se antes da partida Sampaoli cobrou raça e entrega de seus jogadores, após o confronto o treinador enalteceu o desempenho de sua equipe. O argentino parabenizou pela vitória e falou sobre o caminho para o Flamengo se consolidar em campo.

“Parabéns pela vitória. Aliás, sinceramente, para nós é importante pelo que vem, pelo trabalho. Nós somos gente de trabalho, pensamos que agora, mais do que nunca, temos que afiar ainda mais. Ter a humildade para tentar saber o que vem pela frente, o time precisa se consolidar e isso é uma tarefa para o dia a dia”, afirmou Sampaoli.

