Atlético: Felipão chega a 15 jogos, com aproveitamento de 33%

O técnico Luiz Felipe Scolari chegou a 15 jogos com a camisa do Atlético. O empate contra o Athletico, no último sábado (2), em Curitiba, mostra que o time teve leve crescimento, contudo, o aproveitamento ainda está abaixo do esperado.

Dos 15 jogos de Felipão, foram até agora três vitórias. Além disso, o treinador conta ainda com seis empates e seis derrotas. O aproveitamento é de 33,3%, abaixo do esperado até agora.

Para ter uma ideia, aliás, o atual rendimento do Atlético é próximo de clubes que estão na zona de rebaixamento. Felipão chegou ao Galo para o jogo contra o Fluminense, em junho. Foram 10 jogos até conseguir a primeira vitória.

Se o torcedor, todavia, quiser pegar outro recorte, é preciso analisar desde a primeira vitória de Felipão com a camisa do Atlético. Desde o jogo contra o São Paulo, há quase um mês, foram cinco jogos e apenas uma derrota. O aproveitamento, aliás, nesse período foi de 61%.

É preciso ressaltar, aliás, que se esse rendimento for mantido até o fim do Campeonato Brasileiro, o Galo chega a 60 pontos e, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, terá 97% de chance de se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.