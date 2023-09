Otimista, Vasco avança por acordo com MP para liberação de São Januário

O Vasco deve ter uma ótima notícia nos próximos dias sobre o caso de interdição de São Januário. O clube e o Ministério Público avançaram nos termos para um acordo que, quando assinado, vai extinguir o processo judicial. Afinal, de acordo com a diretora jurídica da SAF cruz-maltina, Gisele Cabrera, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) já está em processo de finalização. Nesta segunda-feira, há mais uma rodada de reuniões para tentar encerrar o imbróglio.

O QUE O ‘TAC’ GARANTE?

Isso significa, portanto, que o Vasco se comprometeu a tomar uma serie de medidas em relação à segurança e estruturação interna e de acessos a São Januário. Aliás, algumas já começaram a ser implantadas, como a biometria nas catracas. Além disso, um encontro com o Prefeito do Rio, Eduardo Paes, torcedor do clube, também confirmou a participação do órgão público em agilizar melhorias e revitalização da região.