Drone mostra quantidade de torcedores do Vasco em São Januário

Um drone registrou o grande número de torcedores do Vasco presentes nos arredores de São Januário, durante o empate por 1 a 1 com o Bahia. Ao todo, mais de cinco mil pessoas estiveram do lado de fora do local para assistir à partida. A reunião da multidão, aliás, ainda tinha o objetivo de persuadir a Justiça e convencê-la a liberar o estádio para receber público novamente, o que não acontece desde 22 de junho. Foi nesse dia que houve brigas e conflitos da torcida com policiais nas arquibancadas, após a derrota por 1 a 0 para o Goiás.

Por sinal, o apelo dos fãs também surgiu, antes, de dirigentes e representantes políticos do Cruz-Maltino ao longo dos últimos dias. Isso porque os cartolas do Gigante da Colina lançaram um manifesto, com uma faixa contendo os dizeres “Liberem São Januário”. Os jogadores, inclusive, também apoiaram a causa e fizeram o mesmo protesto, posando para foto em um dos gramados do CT Moacyr Barbosa. A ideia é reivindicar e mudar a decisão do Ministério Público do Rio.

Agora, a expectativa da diretoria é aproveitar a parada do calendário nacional em função da Data-Fifa para entrar em acordo com o MP. O próximo compromisso do Vasco na temporada será apenas no dia 16 de setembro, sábado, na partida diante do Fluminense, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, existe a esperança de que São Januário possa contar novamente com a presença da torcida. No entanto, de qualquer forma, o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, é cotado para sediar o clássico, já que o Maracanã segue fechado para manutenção.

