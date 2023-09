Botafogo relata 379 cadeiras quebradas e instalações depredadas após clássico no Nilton Santos

Após o clássico do último sábado, o Botafogo informou que foi realizada uma vistoria no setor visitante do Nilton Santos, área em que ficou a torcida do Flamengo, no revés por 2 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sentido, foi divulgado, nesta segunda-feira, que 379 cadeiras foram danificadas, assim como instalações e banheiros ficaram depredados.

Diante disso, a direção do Alvinegro irá apresentar o relatório final ao Rubro-Negro para pedir o ressarcimento por todos os prejuízos em seu estádio. O clube também pretende encaminhar as imagens coletadas, de torcedores do Flamengo danificando o patrimônio, às autoridades competentes para que possam tomar as devidas providências.

Além disso, o Botafogo reforçou que “repudia a violência e informa que acompanhará diretamente com as autoridades para que os responsáveis sejam punidos na forma da lei.”

Vale lembrar que antes da partida, a Polícia Militar confirmou que 12 pessoas foram detidas no bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. No local, houve um confronto entre torcedores de Botafogo e Flamengo. Durante a tarde de sábado, a cena de uma suposta escolta da PM a torcedores armados com barras também foi divulgada nas redes sociais.

No último sábado, os rivais mediram forças pelo Campeonato Brasileiro, porém o Glorioso conheceu sua primeira derrota no Nilton Santos na competição. Os comandados de Jorge Sampaoli saíram na frente com Marlon Freitas, que bateu contra o próprio patrimônio. Victor Sá chegou a deixar tudo igual, porém Bruno Henrique estufou a meta de Lucas Perri. Por outro lado, o Alvinegro segue como líder isolado do campeonato com 51 pontos, dez à frente do Palmeiras.

