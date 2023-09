Flamengo terá quatro dias de folga durante a Data-Fifa

Sem jogos por conta da parada para a Data-Fifa, o Flamengo terá 11 dias para treinar entre a partida contra o Botafogo e contra o Athletico. No entanto, nesse período, o elenco rubro-negro terá quatro dias de folga, começando no domingo (3). Assim, serão seis dias de treinamentos até a partida contra o Furacão, no dia 13 de setembro.

Além da folga no domingo, os jogadores do Flamengo folgarão nesta segunda e terça-feira. Assim, a reapresentação do elenco será na quarta-feira (6), pela manhã. Até o sábado, as atividades serão neste turno. Posteriormente, no domingo, os atletas terão mais um dia de folga, completando os quatro previstos para essa Data-Fifa.

Mas, além de focar nos treinamentos para aprimorar o estilo de jogo da equipe de Jorge Sampaoli, este período sem jogos valerá também para o clube recuperar jogadores lesionados. Afinal, Arrascaeta, Luiz Araújo e Varela estão machucados. Aliás, com os dois primeiros, a comissão técnica do Flamengo trabalha para que eles retornem no segundo jogo da final da Copa do Brasil, no dia 24 de setembro, contra o São Paulo.

Se Arrascaeta e Luiz Araújo se recuperam de lesões no bíceps femoral da perna esquerda, o quadro do uruguaio é mais grave. Varela sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. Com a gravidade da lesão, o jogador passa por fisioterapia, com tratamento conservador. A expectativa é que retorne apenas no começo de outubro.

Partida contra o Athletico e primeiro jogo da final contra o São Paulo

Apesar do jogo contra o Athletico no 13 de setembro, os rubro-negros do Rio de Janeiro estão focados na primeira decisão da final da Copa do Brasil. No dia 17, o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.