Onana aceita voltar a defender a seleção de Camarões após polêmica

O goleiro André Onana está de volta à seleção de Camarões. Após ser cortado da equipe africana em meio à Copa do Mundo 2022 e alegar que havia se aposentado da seleção, o arqueiro aceitou voltar em um momento importante.

No Mundial do Qatar, o técnico Rigobert Song afastou Onana por indisciplina. Ele alegou ter sofrido “provocações marcadas pela injustiça e pela manipulação” na ocasião.

Segundo Henri Njalla Quan, ex-vice-presidente da Federação Camaronesa de Futebol, o afastamento de Onana tinha a ver com problemas com Samuel Eto’o. O ex-jogador, que é o presidente da federação, não teria boa relação com o goleiro.

A volta de Onana acontece para o jogo decisivo das Eliminatórias da Copa Africana de Nações. No dia 12 de setembro, Camarões enfrenta Burundi valendo vaga para o torneio.

PRONUNCIAMENTO DE ONANA

“No mundo do futebol, como na vida, surgem momentos decisivos que exigem escolhas cruciais.

Nos últimos meses, fui confrontado com provações marcadas pela injustiça e pela manipulação. No entanto, o meu amor inabalável e o meu apego à minha terra natal, Camarões, permanecem intactos.

O meu desejo de representar o meu país nunca hesitou desde a minha juventude e essa aspiração continua a ser uma parte inseparável da minha identidade. Nada nem ninguém pode abalar essa convicção. Atendo ao chamado da minha nação com uma certeza inabalável, consciente de que o meu retorno não é apenas para honrar o meu sonho mas também para responder às expectativas e ao apoio dos camaroneses, que merecem uma seleção determinada a brilhar.

Perante a manipulação, mentiras e abuso de poder, escolho permanecer fiel aos meus ideais, representando orgulhosamente um país que merece o nosso compromisso sincero. Agora é o momento de nos unirmos, de trabalharmos em harmonia para o nosso bem comum: Camarões. Gostaria de saudar o governo, que está trabalhando arduamente para construir um Camarões melhor para todos. Os meus pensamentos estão com o povo de Camarões, a quem ofereço os meus infinitos agradecimentos pelo seu apoio e a quem espero voltar a ver.