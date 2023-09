Jogadores da Espanha condenam beijo de Rubiales: ‘Manchou a imagem’

A Data Fifa começou com pronunciamento forte na Espanha. Nesta segunda-feira, jogadores da seleção masculina comentaram sobre o caso envolvendo o presidente da federação, Luis Rubiales, que deu um beijo na jogadora Jenni Hermoso após o título da Copa do Mundo feminina.

Álvaro Morata, César Azpilicueta, Rodri e Marco Asensio, capitães da Fúria, condenaram a atitude do dirigente, que foi punido pela Fifa. Os quatro jogadores, que falaram em nome de todo o elenco, afirmaram que Rubiales “manchou a imagem” da conquista da Espanha.

“Queremos rechaçar o que consideramos um comportamento inaceitável por parte do Sr. Rubiales, que não esteve à altura da instituição que ele representa”, disseram os atletas.

O governo espanhol está cobrando uma resposta rápida sobre o caso. Rubiales, porém, afirma que não irá renunciar ao cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

PRONUNCIAMENTO DOS JOGADORES

“Em primeiro lugar, queremos ressaltar, mais uma vez, nosso orgulho e nossa mais sincera felicitação à seleção feminina pelo título de campeãs do mundo em Sydney. Um feito histórico e carregado de significado, que marcará um antes e um depois para o futebol feminino espanhol, inspirando muitas mulheres com um triunfo de valor incalculável. Pelo ato (de Rubiales), queremos lamentar e expressar nossa solidariedade com as jogadoras que viram seu êxito ser manchado.

Queremos rechaçar o que consideramos um comportamento inaceitável por parte do Sr. Rubiales, que não esteve à altura da instituição que ele representa.

Nos situamos de maneira firme e clara do lado dos valores que o esporte representa. O futebol espanhol deve ser motor de respeito, inspiração, inclusão e diversidade, e deve dar exemplo com suas condutas tanto dentro como fora de campo.

A partir de hoje, iniciamos uma concentração decisiva para o futuro do futebol espanhol em nosso caminho de classificação para a Eurocopa-2024, com as partidas contra Geórgia e Chipre. Nosso desejo é que, a partir de agora, a gente possa se concentrar em questões esportivas, devido à relevância dos compromissos que temos adiante.”

