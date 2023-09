Fábio projeta período sem jogos: 'É descansar e recuperar'

Fábio teve uma grande atuação na vitória do Fluminense diante do Fortaleza por 1 a 0 no Brasileirão. O goleiro, assim, concedeu uma entrevista depois do jogo e parabenizou os jogadores tricolores pela atuação em Volta Redonda no último domingo (3).

“Super importante. Gratidão a Deus por nos dar força até o final para buscar uma vitória. Um calor excessivo, mas todo mundo entregou o que tinha que entregar de melhor. Todo mundo está de parabéns”, afirmou Fábio.

Fala, Fábio!

O goleiro, inclusive, fez uma projeção do período sem jogos da Data-Fifa. O camisa 1, assim, afirmou que os jogadores tricolores precisam aproveitar este tempo disponível para descansar e se recuperar.

“Agora é descansar e recuperar porque as competições vão afunilando e ficando cada vez mais difíceis. As equipes estão praticamente todas prontas. Então é treinar o que tiver que treinar para as próximas partidas”, declarou Fábio.

O Fluminense, afinal, ficará cerca de 12 dias sem jogos em virtude das partidas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. O Brasil, aliás, enfrenta Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente. Fernando Diniz chegou à CBF nesta segunda-feira (4) para iniciar os trabalhos.

Futuro do Fluminense

O goleiro chegou ao Fluminense no começo de 2022. O arqueiro tem contato no clube até dezembro de 2025. O camisa 1, mesmo com 42 anos, continua se destacando debaixo das traves e é um dos destaques da equipe tricolor nesta temporada.

O Fluminense só entra em campo no sábado (16), diante do Vasco, às 16h, em Volta Redonda, pelo Brasileirão. A equipe tricolor, assim, busca uma vitória no clássico para se manter nas primeiras posições do campeonato.

