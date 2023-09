Mazzuco explica ‘desabafo’ de Bruno Lage após revés do Botafogo: ‘Não soube se expressar’

Depois do revés para o Flamengo, no Nilton Santos, Bruno Lage teve uma atitude que surpreendeu os torcedores do Botafogo. O treinador colocou o cargo à disposição, mas a diretoria alvinegra solucionou internamente. Com isso, o português dará sequência ao trabalho, e André Mazzuco, diretor de futebol do clube, afirmou que o comandante ‘não soube se expressar’ em seu desabafo.

“Até nos pegou de surpresa. Conversando depois com ele, ele não soube se expressar. Foi muito mais um desabafo da parte dele. Ele entende a responsabilidade que tem, como a gente tem. Para ele, também é difícil chegar a um ambiente que está funcionando. E a gente sabia que haveria oscilações, uma derrota, enfim, isso ia acontecer”, disse Mazzuco, em entrevista ao portal “ge”.

No último sábado, a coletiva de Bruno Lage teve apenas uma pergunta, que causou um pronunciamento inusitado para o momento em que o Botafogo vive, líder isolado do Campeonato Brasileiro . O português demonstrou insatisfação com as cobranças, mas ao fim da entrevista se reuniu com a diretoria e optou por continuar no cargo.

BLINDAR O ELENCO

Mazzuco acredita que o desabafo também foi uma forma de blindar o elenco, ainda mais agora que vem de duas derrotas seguidas e a eliminação na Copa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, na Argentina.

“Naquele momento do Bruno, ele é um cara muito protetor e quis externar que as críticas que acaba sofrendo pelas decisões que ele toma, que a gente toma… Ele não quer que essas críticas atinjam outros jogadores, porque não é justo com eles. Ele fala assim: “Se as críticas estão vindo a mim, que sejam só comigo, que todo mundo fique à vontade de estar aqui e não estar, mas não quero que chegue nos jogadores”, frisou o diretor do Botafogo.

“Foi um desabafo mesmo. A gente sabe que a cultura do resultado no Brasil é difícil, não é só no Botafogo, é em todo lugar. A gente vai fazer de tudo para brigar por esse título até o final. E o Bruno também entende isso. É um treinador estrangeiro que tem que se adaptar, só no Brasil que acontece essa pressão maior. Mas está tudo tranquilo, resolvido, foi importante esse desabafo dele, é um cara do bem demais, que está muito disposto a ajudar, como já tem ajudado, é nosso líder, isso tem que enaltecer para poder brigar até o final “, acrescentou.

CONTROLAR ANSIEDADE

O diretor alvinegro ressaltou que o elenco precisa controlar a ansiedade, visto que o clube não conquista o Campeonato Brasileiro desde 1995.

“É uma ansiedade externa muito grande, o torcedor do Botafogo é apaixonado, uma torcida extremamente presente. E há essa ansiedade mesmo, porque enxerga que talvez hoje seja o momento mais próximo de um título brasileiro que o Botafogo teve em quase 30 anos. Há uma ansiedade de que a gente precisa ser campeão, mas é uma briga que está aberta. A gente tem uma vantagem, claro, a gente tem que focar, nosso grupo tem condição de manter a regularidade, a gente vai trabalhar para isso. Mas é uma ansiedade e uma pressão”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.