Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Santos prometem protagonizar mais um capítulo emocionante da Copa do Brasil Sub-20. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h, no Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), pelo duelo de volta das oitavas de final do torneio.

Como chega o Corinthians

O Timão chega confiante depois da vitória diante do Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro. O Corinthians, assim, pode perder por até um gol de diferença dentro de casa para se classificar. O clube, portanto, aposta na força da Fiel no Parque São Jorge para conquistar mais um bom resultado na temporada.

Como chega o Santos

O Peixe, no entanto, precisa de um resultado histórico no Parque São Jorge. O Santos, afinal, tem que vencer por três gols de diferença para avançar diretamente para as quartas de final. O clube, então, aposta na força da base para conseguir uma classificação heroica fora de casa.

CORINTHIANS X SANTOS

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20

Data e horário: 05/09/2023, às 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Fazendinha, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Felipe Longo; Vitinho, João Pedro , Renato e Abimael; Thomas, Ryan, Higuinho; Pedrinho, Kayke e Arthur Sousa. Técnico: Danilo

SANTOS: João Victor; Thiago Balieiro, Diogo Correia, Gustavo Henrique e Diego Henrique; Balão, Hyan, Gabriel Bontempo e Fernandinho; Paulo César e Bernardo. Técnico: Orlando Ribeiro

Onde Assistir: SporTV

