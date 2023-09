Clube saudita anuncia o belga Carrasco, ex-Atlético de Madrid

Mais um jogador europeu de alto nível irá jogar no futebol saudita. Nesta segunda-feira (4), o Al-Shabab anunciou a contratação do meia-atacante belga Yannick Carrasco, de 30 anos. Anteriormente, o jogador tinha passado com sucesso pelo Atlético de Madrid, mas estava sem clube desde junho, quando encerrou seu contrato.

O Al-Shabab pagará, ao Atlético, algo em torno de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) pelo jogador. Carrasco se destacou pelo Atlético Madrid nas duas passagens que teve pelo clube, conquistando uma Liga Europa e um Campeonato Espanhol. Revelado pelo Mônaco, ele defende ainda a seleção da Bélgica, desde 2015.

Mas o dado curioso é que esta não é a primeira passagem de Carrasco pelo futebol asiático. Em 2018, ele foi vendido pelo Atlético ao Dalian, da China, por um valor de 30 milhões de euros (R$ 175 milhões, em valores da época), mas atuou pouco por lá. Acabou voltando em 2020, retornando, agora, à Ásia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.