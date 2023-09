O meia Bitello, do Grêmio, foi o desfalque mais sentido da equipe no jogo contra o Cuiabá, no último domingo (3). Embora tenha perdido espaço nos últimos jogos, o jogador não foi sequer para o banco de reservas, o que gerou alguma surpresa. O jovem meio-campista vem sendo alvo de ofertas do futebol europeu e pode estar de saída para o exterior.

O técnico Renato Gaúcho, entretanto, se apressou ao explicar a ausência de Bitello. Ele afirmou que o meia sentiu dores musculares e que, assim não tinha condições de se esforçar, já que recebeu uma convocação à Seleção Olímpica, que enfrenta Marrocos nesta semana. Por outro lado, ele admitiu que o jogador pode mesmo não permanecer no Tricolor, mas só se a proposta for considerada vantajosa:

“Eu tenho conversado bastante com o Bitello, que se queixou de dores musculares. Seria muito risco, pois ele poderia ser cortado da Seleção Olímpica. Mas foi por isso que ele não esteve na concentração. Ele sabe que é importante para a gente. A janela fechou para alguns países, mas nem todos. Ainda existe uma possibilidade, então vamos aguardar. Pode aparecer um bom negócio, mas aí é problema da diretoria. A gente não pode bater o martelo e dizer que é 100% a chance dele ficar”.

O Grêmio rejeitou, na semana passada, uma proposta do Feyenoord, da Holanda, por Bitello. O clube ofereceu 7,2 milhões de euros (R$ 38 milhões), mas os gaúchos recusaram. O valor de 12 milhões de euros (R$ 64 milhões) está fixado como o mínimo para que qualquer negociação vá à frente. A janela europeia de transferências se fechou, mas segue aberta em países como a Arábia Saudita.

