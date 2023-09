Ídolo, Tiquinho completa um ano da estreia pelo Botafogo. Relembre a trajetória

A história de idolatria de Tiquinho Soares no Botafogo completa um ano neste 4 de setembro. Afinal, esta foi a data da estreia do atacante com a camisa do Glorioso, na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no Nilton Santos. Curiosamente, apesar da boa atuação e dos aplausos da torcida, o atual artilheiro do Brasileirão passou em branco. Tudo bem, não fez falta. Desde então, foram mais 53 jogos e nada menos do que 31 gols.

A partida do debute de Tiquinho, aliás, foi emblemática para a nova era do clube. Isso porque, John Textor, CEO da SAF, estava no estádio, se emocionou com a festa e balançou até um bandeirão do Botafogo. Com o resultado, a equipe Por sinal, os torcedores elevaram seu centroavante à posição de ídolo rapidamente.

No fim da temporada passada, já havia confiança e admiração. Neste ano, especialmente com os gols de abril e julho, ele virou referência para a criançada, está presente em produtos oficiais do clube e no som das arquibancadas.

NÚMEROS DE TIQUINHO NO BOTAFOGO

Jogos: 54

Gols: 31

Assistências: 15

Gols no BR/2023: 13

Contrato: até 2014

COMO FOI A ESTREIA?

Tiquinho foi titular contra o Fortaleza, na ocasião, e sua estreia durou 80 minutos. Mesmo sem balançar as redes, finalizou seis vezes a gol (quatro delas pararam no goleiro), acertou 14 passes (88%), deu dois dribles completos e vendeu cinco duelos aéreos.

Ele chegou, por sinal, para substituir Erison, que foi emprestado para o futebol português. Era desejo de Textor e do então técnico Luís Castro, que o conhecia bem da época de Porto, ter um centroavante de mais peso e experiência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.