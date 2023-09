‘Terrabolistas’ analisam situação: Botafogo perderá o rumo?

Sérgio Soares foi uma das atrações do programa “Terrabolistas” desta segunda-feira (4/9). O ex-apoiador de Palmeiras e Al Hilal-ARA, entre outros clubes, e atualmente treinador vê o Botafogo como favorito ao título, mas que precisa acender o sinal amarelo. Afinal, o time cometeu um erro estratégico deixando de lado a Sul-Americana, jogando com time reserva. E ele se surpreendeu com as declarações de Bruno Lage depois da derrota para o Flamengo, no sábado (2/9), pelo Brasileirão. O treinador do Alvinegro chegou a colocar o cargo à disposição. Isso com o time fechando a rodada com dez pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras.

“Oscilar é normal. Mas é preciso saber conviver com essa oscilação. A coletiva do Bruno Lage, após a derrota para o Flamengo, não foi boa. Pode trazer insegurança, fazer com que os times que estão atrás, como Palmeiras, Grêmio e Flamengo se aproximem e coloquem em risco um título que o Botafogo tem como garantir. Mas tem de cuidar do ambiente interno. O time está ajustado. Mas este ajuste não pode ser perdido por causa de declarações como as de Bruno Lage, que precisa corrigir essa rota” , disse Sérgio Soares, que também foi na canela de Bruno Lage pela opção de não priorizar a Sula e acabar eliminado.

“O Botafogo tinha time para lutar pela Sul-Americana. Apenas quatro jogos até o título, poderia muito bem administrar duas competições e não entrar com reservas”.

Cinco rodadas decisivas para o Botafogo

O “Terrabolistas” desta semana contou também com Leandro Chaves no comando, além das presenças de Alexsander Vieira, repórter do “Terra”, Murilo Grant, do programa “Domingol”, da CNN, e o ex-goleiro Julio Sérgio. Murilo Grant disse que Lage colocou pressão e que as próximas cinco rodadas serão determinantes: O Fogão seguirá com boa vantagem ou perderá o rumo nesta série de duelos contra Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e América-MG, fora, e Goiás em casa.

“São dez pontos de frente, a maior pressão, o momento mais importante é agora. Os próximos cinco jogos não são fáceis, muitos fora de casa. Ou vai ou racha. Ou mantém a vantagem e a estrutura para ser campeão ou esses cinco próximos jogos farão o time cair”.

Mas Alexsander Vieira destacou que a gordura do Botafogo é tão grande que o time tem tudo para engrenar. Até porque, mesmo na derrota para o Flamengo, fez um jogaço. Poderia muito bem conseguir um resultado melhor.

“O grande ponto é que em todas as partidas o Botafogo manteve um bom nível. O clássico de sábado foi um jogaço, equipes com boas opções. Mas o resultado não aconteceu. Só que o Botafogo tem uma boa pegada. Acredito que, com o tempo, os bons resultados retornarão”.

Clique abaixo e acompanhe o Terrabolistas