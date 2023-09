Cruzeiro avança em negociação com técnico Zé Ricardo; saiba detalhes

O Cruzeiro avançou nas tratativas para acertar com o técnico Zé Ricardo. Sem clube desde que se desligou do Shimizu S-Pulse, do Japão, em abril deste ano, o profissional de 52 anos tem boas chances de ser o substituto de Pepa, recentemente demitido do clube mineiro. Inicialmente, o vínculo seria até o encerramento da atual temporada.

Diante das opções de mercado, o treinador foi uma alternativa encontrada pela SAF de Ronaldo Fenômeno, que não tem o interesse de negociar com técnicos atualmente empregados. A informação é dos jornalistas Lucas Pedrosa e Samuel Venâncio.

Nomes como os de Odair Hellmann e o argentino Gabriel Milito também foram procurados. Contudo, não aceitaram o convite por não estar em um início de temporada.