Fluminense goleia e elimina o Vasco na Copa do Brasil Sub-20

O Fluminense é o primeiro classificado às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, ao golear o Vasco da Gama, nesta segunda-feira (4), por 4 a 0. Os tricolores tinham conseguido um empate no jogo de ida, em 3 a 3, confirmando assim sua permanência na competição. O próximo adversário, entretanto, ainda depende dos outros classificados, já que é a campanha de cada um que define os confrontos seguintes.

Em campo, no Estádio Luso-Brasileiro, o jogo foi equilibrado durante o primeiro tempo, mas a expulsão do vascaíno Lucas Eduardo, no fim do primeiro tempo, começou a mudar as coisas. A partir de então, o Fluminense foi quase sempre superior ao Vasco e confirmou isso na segunda etapa.

Aos 12 minutos, Kauã Elias fez 1 a 0, abrindo a vantagem em favor do Flu. Pouco depois, foi a vez do meia Arthur marcar o segundo. O Vasco tentou ir para cima em busca da reação, mas a desvantagem numérica e no placar já era grande. O Flu, então, aproveitou e fechou o placar com gols de Agner, aos 33, e Isaac, no minuto seguinte.

