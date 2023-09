Zagueiro tiete de Messi é assassinado a tiros no Panamá

O zagueiro Gilberto Hernández, do CA Independiente, foi morto a tiros, na madrugada desse domingo (3), em uma rua na cidade de Colón, no Panamá. Outras sete pessoas foram feridas no tiroteio.

Inicialmente, Hernández estava em uma rua quando dois homens chegaram em um táxi e começaram a atirar. O zagueiro chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As primeiras informações dão conta que no local onde Gilberto estava existe um conflito entre duas gangues que disputam pontos de vendas de drogas. Essa é a linha inicial de investigação. Não se sabe, no entanto, se o defensor tinha alguma ligação com o mundo do crime ou não.

A Federação de Futebol do Panamá, aliás, lamentou em suas redes sociais a morte do zagueiro e prestou homenagens.

“A Federação Panamenha de Futebol lamenta a sensível morte de Gilberto Hernández, jogador do CAIPanama do LPFpanama . A FEPAFUT (Federação Panamenha de Futebol) apresenta suas condolências à sua família e entes queridos, bem como a toda a família do CAI e do futebol panamenho. PAZ PARA SUA ALMA”, postou.

Gilberto Hernández ficou conhecido recentemente após tietar o craque argentino Lionel Messi, depois de um jogo entre a Seleção do Panamá e a Argentina, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Na oportunidade, o time da casa venceu por 2 a 0, mas o defensor levou para casa uma foto com o camisa 10.

