Santos trata expulsão como ‘ato de indisciplina’ e multa Soteldo

Soteldo foi multado por conta do cartão vermelho que recebeu na derrota do Santos por 2 a 0 para o América-MG, no último domingo, na Arena Independência, pela 22ª rodada do Brasileirão. A punição se dá com multa no salário deste mês, já que o clube avalia a expulsão como um ato de indisciplina.

O atacante venezuelano recebeu advertência do árbitro Leandro Pedro Vuaden após reclamar de uma falta já nos acréscimos da segunda etapa da partida.