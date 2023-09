Em jatinho particular, Neymar chega a Belém para jogo da Seleção

Estrela maior da Seleção Brasileira, o atacante Neymar chegou a Belém do Pará na noite desta segunda-feira (4). Ele estava em seu jatinho particular vindo, diretamente da Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal. O camisa 10 chegou à capital paraense para o jogo contra o Peru, pelas eliminatórias da Copa, nesta quinta-feira.

Neymar chegou ao hotel onde a Seleção está hospedada no fim da noite desta segunda. Lá, muitos fãs já o esperavam e ele atendeu a todos com fotos e autógrafos. Ele estava com um curativo na mão direita, apesar de ainda não ter feito sua estreia com a camisa da equipe saudita.

À disposição do técnico Fernando Diniz, que ele já elogiou anteriormente, Neymar volta à Seleção Brasileira pela primeira vez após a Copa do Mundo de 2022. Na altura, ele ponderou a possibilidade de não voltar à Amarelinha. O atacante teve dores na coxa recentemente, mas acabou sendo chamado mesmo assim para o confronto diante dos peruanos.

Neymar, entretanto, não é o último jogador da Seleção a juntar-se ao restante da delegação. Nomes jogadores como Rodrygo, Bruno Guimarães e Casimiro devem chegar nesta terça-feira a Belém. Gabriel Jesus, convocado de última hora para o lugar do cortado Antony, deverá desembarcar na capital paraense entre terça e quarta.