Motivado e rumo ao G4, Guarani visita a Chapecoense

A rodada de número 27 do Brasileirão da Série B começa nesta terça-feira (5), com o duelo entre Chapecoense e Guarani, na Arena Condá. O jogo pode fazer o Bugre entrar momentaneamente no G4 e a equipe campineira, aliás, vem em viés de subida. O time chega motivado após derrotar a Ponte Preta no Dérbi Campineiro do último fim de semana.

Embora a Chapecoense esteja razoavelmente longe da zona de rebaixamento, uma vitória é importante para evitar sustos neste começo de segunda metade da Série B. O time catarinense é o 15º colocado na tabela de classificação, com 27 pontos e não perde há quatro partidas. Por sua vez, o Guarani está em sexto, com 44, podendo assim entrar na zona de acesso, se conseguir voltar a vencer.

Do lado do time da casa, a grande esperança de gols é o meia-atacante Bruno Nazário. Mas o centroavante Henrique Dourado também conta com a expectativa de muitos torcedores. Ele ainda não marcou nos dois jogos que já disputou pelo Verdão do Oeste. Pelo Bugre, embora Derik e Bruno Mendes formem em uma dupla explosiva no ataque, é o goleiro Pegorari que vem sendo um dos principais nomes. E a regularidade do Guarani é tamanha que o time só perdeu um de seus últimos 11 jogos.

O confronto entre Chapecoense e Guarani nos últimos anos é marcado pelo equilíbrio. No primeiro turno, as duas equipes ficaram no empate, em jogo realizado no Brinco de Ouro, por 3 a 3.

SÉRIE B – 27ª RODADA

Terça-feira (5/9)

Chapecoense x Guarani – 21h30

Quarta-feira (6/9)

Ceará x Londrina – 21h30

Quinta-feira (7/9)

Tombense x ABC – 18h30

Sexta-feira (8/9)

Ituano x Vila Nova – 18h

Sábado (9/9)

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 17h

Mirassol x Botafogo-SP – 20h30

Sport x Criciúma – 20h45

Domingo (10/9)

Atlético-GO x Juventude – 15h45

CRB x Vitória – 18h

Segunda-feira (11/9)

Avaí x Novorizontino – 20h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.