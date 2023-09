Marcão reassume papel importante no Fluminense

Nesta segunda-feira (4), Fernando Diniz se apresentou à CBF para iniciar os trabalhos na Seleção Brasileira. O treinador, assim, será desfalque do Fluminense ao longo da Data Fifa. No entanto, os jogadores tricolores não ficarão desguarnecidos ao longo deste período. Afinal, Marcão ficará responsável por comandar os próximos treinamentos do clube.

Marcão, aliás, é ídolo do Fluminense e já comandou os jogadores tricolores em outras oportunidades. O profissional, inclusive, faz parte da comissão técnica permanente do clube e realizará um cronograma especial nestes dias de Data Fifa.

Cronograma do Fluminense

Depois da vitória em cima do Fortaleza por 1 a 0 no Brasileirão, os jogadores tricolores receberam folga nesta segunda e terça. O Fluminense, assim, retorna aos trabalhos somente na quarta-feira (5). Marcão aproveitará este tempo para preparar os atletas para os próximos compromissos da temporada.

Ganso e Nino serão desfalques do Fluminense nestes próximos dias de treinamentos. Afinal, ambos foram convocados por Fernando Diniz para os jogos do Brasil nas Eliminatórias. A Seleção Brasileira enfrenta Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente.

História de Marcão

O ex-jogador atuava como volante e teve uma passagem marcante pelo Fluminense no começo deste século. Marcão também foi treinador da equipe tricolor nos anos de 2016, 2020 e 2021. O profissional atualmente faz parte da comissão técnica permanente da instituição e agora reassumirá um outro papel importante no clube.

O Fluminense terá 12 dias de treinos pela frente e entra em campo no sábado (16), diante do Vasco, às 16h, no Raulino de Oliveira (Volta Redonda), pelo Brasileirão. A equipe tricolor busca uma vitória no clássico para se manter nas primeiras posições do campeonato.

