Ferraresi na final da Copa do Brasil? São Paulo prega cautela

O São Paulo pode ganhar um reforço para as finais da Copa do Brasil. Mas desta vez, mais caseiro. Isso porque o Tricolor Paulista se anima com a possibilidade de contar com o zagueiro Ferraresi sem limitações em até duas semanas. Apesar do prazo curto, o clube ainda prega cautela com o retorno do defensor, aos gramados.

O planejamento feito pelo São Paulo, é que Ferraresi ficaria em recuperação por pelo menos oito meses. O venezuelano passou por uma cirurgia no dia 5 de fevereiro para corrigir uma grave lesão no joelho direito. Nas últimas semanas, o defensor realizou atividades leves e sem impacto com os colegas, situação que deve mudar nos próximos dias.

“Ferraresi está em um novo processo. A partir da semana que vem ou na outra fica próximo do grupo e está fazendo trabalhos que adianta este processo. Mas temos que respeitar o prazo”, disse Dorival Júnior, após o jogo contra a LDU.

Contudo, o zagueiro está muito animado em voltar a defender o São Paulo. Nos bastidores, Ferraresi é um dos jogadores mais empolgados e sempre é visto no Morumbi, em dia de jogos. Por conta disso, o defensor fez questão de participar das negociações que fez o atleta permanecer no Tricolor.

Apesar da expectativa para a final, o zagueiro deve estar à disposição no mês de outubro, caso siga o protocolo de recuperação estabelecido. Esse prazo tiraria o venezuelano das finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, competição na qual o Tricolor nunca conquistou. Mesmo que seja um retorno difícil, Ferraresi estará na final da competição, nem que seja como mais um torcedor.

