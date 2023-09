Pedro está perto de atingir marca especial pelo Flamengo

O técnico Jorge Sampaoli propôs a troca de Gabigol por Pedro no clássico com o Botafogo, no sábado (2), e a atuação do camisa nove chamou a atenção. O atacante, aliás, está perto de chegar à marca de 100 gols com a camisa rubro-negra. Algo que pode estar próximo de acontecer, afinal, é ele o artilheiro do Flamengo na “era Sampaoli”.

Desde a chegada de Jorge Sampaoli ao Flamengo, o time rubro-negro marcou 62 gols. Desses, 12 foram de Pedro. O camisa nove lidera a lista, que tem Gabigol na sequência, com 10, e Arrascaeta e Bruno Henrique empatados, ambos com seis gols.

Aliás, a exibição de Pedro na última partida do Flamengo demonstrou uma nova possibilidade no ataque. Afinal, diferentemente dos outros jogos, em que o jogador foi referência no ataque, fazendo o papel de pivô, ele esteve mais participativo em jogadas fora da área, buscando espaços vazios no campo, dificultando a marcação da defesa alvinegra.

Números de Pedro nesta temporada

O atacante disputou 41 partidas pelo Flamengo nesta temporada (foram 202 jogos desde sua chegada ao clube). Mesmo no período recente em que ficou no banco de reservas, o atacante, constantemente, entrava em campo no decorrer das partidas. Neste período, Pedro marcou 23 gols e deu quatro assistências.

